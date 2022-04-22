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Накрутка ПФ
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Для всех желающих попробовать, предоставляется бесплатные 3 дня, после чего будет понятно, подходит сайт для работы или нет. Если результат устраивает, далее продолжаем на платной основе. Работаем с физ.лицами и юридическими лицами по договору.
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Простые Ответы на Сложные Вопросы
Кратко о Поведенческих Факторах
При помощи поведенческих факторов, поисковые системы определяют то, насколько нравится сайт пользователям.
Важные метрики:
- Время, которое посетители проводят на конкретном ресурсе или за чтением отдельной статьи.
- Уровень вовлеченности пользователя.
- Повторные заходы на ресурс.
- Прокрутка страницы.
- Клики на отдельные элементы и др.
- Под этим понятием объединяется много показателей, указывающих на то, что конкретный сайт вызывает у пользователя большой интерес (или не вызывает).
Поведенческие факторы представляют собой основную метрику при ранжировании Интернет-ресурсов в выдаче поисковых систем. Эти показатели помогают поисковикам определять качество ресурса.
Боты в течение месяца нагуливают себе историю. Они ходят по сайтам и маскируются под людей. У каждого бота есть своя история в браузере, долгосрочные интересы, пол, устройства, все атрибуты обычного пользователя. Когда программа поймет, что профиль хорошо прокачан, приходит время осуществлять заходы на целевой сайт
Поведенческие факторы определяют то, насколько сайт нравится пользователю. Сюда можно включить время, которое читатель проводит на сайте или отдельной статье, уровень его вовлеченности, количество повторных заходов на сайт, прокручивание страницы, клики по определенным элементам и т. д. То есть это понятие объединяет в себе все показатели, которые могут говорить о том, что определенный проект нравится пользователю или, наоборот, не нравится.
Как я и сказал ранее, ПФ сейчас является основной метрикой при ранжировании ресурсов в поисковой выдаче. Именно с помощью этого показателя ПС определяют качество сайта.
Сайты с хорошими ПФ могут взлетать на топовые позиции очень быстро. В Яндексе сайт может сразу занять топ-3 и остаться там. Но при условии, что у этого ресурса будет хороший уровень оптимизации страниц. Связано это с работой алгоритмов, которые определенным образом помогают молодым сайтам продвинуться.
Также существует немало споров о том, что поведенческие факторы теперь полностью затмевают SEO. То есть даже если у проекта нет вписанных метатегов, ключей в статьях с нужной частотностью и т. д., то ПФ все равно смогут вытащить его на первые места. Это абсолютно неверно, страницы сайта должны быть СЕО оптимизированными.
Сейчас можно говорить о том, что ПФ не заменяют SEO, а модернизируют его. То есть – это значимая часть поискового продвижения, которая обязательно должна учитываться специалистами. Идеальная статья действительно должна содержать в себе ключевые запросы, но они должны быть уместными.
Я гарантирую высокое качество работы и имею опыт в накрутке ПФ более 3х лет, большинство сайтов продвигаются в Москве и СПБ. За время работы, накопился опыт по многим конкурентным нишам и многие клиенты работают на постоянной основе.
Что нужно для начала работ?
- Ваш сайт должен иметь базовую SEO оптимизацию, поведенческие факторы — это вспомогательный инструмент, но даже он не может поднять ваш сайт, если продвигаемая страница не оптимизирована.
- Желательно наращивать ссылочную массу, чтобы для Яндекса, все выглядело по настоящему.
- Перед началом работ, я просматриваю страницы вашего сайта и даю рекомендации — Бесплатно!
- Тестовый бесплатный период накрутки — 3 дня. После этого периода, вы принимаете решение о дальнейшей работе.