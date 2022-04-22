Поведенческие факторы определяют то, насколько сайт нравится пользователю. Сюда можно включить время, которое читатель проводит на сайте или отдельной статье, уровень его вовлеченности, количество повторных заходов на сайт, прокручивание страницы, клики по определенным элементам и т. д. То есть это понятие объединяет в себе все показатели, которые могут говорить о том, что определенный проект нравится пользователю или, наоборот, не нравится.

Как я и сказал ранее, ПФ сейчас является основной метрикой при ранжировании ресурсов в поисковой выдаче. Именно с помощью этого показателя ПС определяют качество сайта.

Сайты с хорошими ПФ могут взлетать на топовые позиции очень быстро. В Яндексе сайт может сразу занять топ-3 и остаться там. Но при условии, что у этого ресурса будет хороший уровень оптимизации страниц. Связано это с работой алгоритмов, которые определенным образом помогают молодым сайтам продвинуться.

Также существует немало споров о том, что поведенческие факторы теперь полностью затмевают SEO. То есть даже если у проекта нет вписанных метатегов, ключей в статьях с нужной частотностью и т. д., то ПФ все равно смогут вытащить его на первые места. Это абсолютно неверно, страницы сайта должны быть СЕО оптимизированными.

Сейчас можно говорить о том, что ПФ не заменяют SEO, а модернизируют его. То есть – это значимая часть поискового продвижения, которая обязательно должна учитываться специалистами. Идеальная статья действительно должна содержать в себе ключевые запросы, но они должны быть уместными.